В Госдуме высказались про «натовский договорняк»

Россия не примет условия НАТО по миру на Украине, которые озвучил бывший генсек альянса Йенс Столтенберг, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.

«Нам нужен не натовский договорняк с двойными и тройными стандартами», — высказался он.

Парламентарий заявил, что цели СВО «никто не отменял».

«Безопасность, исключающая малейшие угрозы и риски не на время, а навсегда», — подчеркнул Ивлев.

Ранее Столтенберг заявил, что власти Украины ради прекращения огня должны будет пойти на территориальные уступки России: взамен они получат гарантии безопасности — в частности, вступление в НАТО и «другие способы вооружения и поддержки украинцев».