Захарова дала совет Хантеру Байдену

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление сына президента США Джо Байдена - Хантера - о том, что он после помилования намерен посвятить жизнь помощи людям с зависимостями.

В своем Telegram-канале дипломат предложила Хантеру начать с Владимира Зеленского.

"У него зависимости сильные. И от наркотиков, и от Байденов", - пояснила Захарова.

NYT: Хантер Байден не соответствует критериям Минюста США для помилования

Напомним, накануне стало известно, что Джо Байден объявил о решении помиловать своего 54-летнего сына Хантера по двум уголовным делам. Хозяин Белого дома подчеркнул, что решил так поступить из-за "несправедливых нападок" и предвзятого отношения со стороны судебной системы.

Хантер - первый в истории ребенок действующего американского президента, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода умышленной неуплаты налогов в Калифорнии, а в штате Делавэр Хантеру Байдену было выдвинуто обвинение, согласно которому в 2018 году он, используя запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт".

Ранее, комментируя данное решение президента США, Мария Захарова отметила, что американской фемидой был полностью упущен один важный эпизод - связи Байдена-младшего на Украине, в частности, с компанией Burisma. По ее мнению, правосудие США "побоялось даже подступиться" к этому эпизоду в прошлом Хантера Байдена.