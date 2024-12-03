Президент Ирана анонсировал скорую встречу с Путиным

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным «в ближайшем будущем». Об этом пишет РИА Новости.

«В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России», — сказал Пезешкиан во время своего второго по счету интервью на посту президента.

28 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сроки визита президента Ирана в Россию пока не определены.

Путин по телефону обсудил с президентом Ирана Пезешкианом ситуацию в Сирии

23 октября президент Путин провел встречу с Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.

До этого иранский посол в Москве Казем Джалали заявлял, что договор между Ираном и Россией о стратегическом партнерстве «должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита», поскольку подписание документа на полях саммита БРИКС «затмит величие этой церемонии».

Ранее Путин назвал Иран союзником России.