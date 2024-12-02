Путин рассказал о мнении Глобального Юга по поводу климатической политики Запада

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с молодыми учеными, что многие государства Африки и Латинской Америки выражают обеспокоенность по поводу внедрения Западом концепции климатического колониализма, которая заключается в навязывании дорогостоящих, но ненужных технологий. Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из участников встречи было отмечено, что он недавно посетил мероприятие, посвященное климату, где специалисты сравнивали затраты на экологические меры и их фактическую эффективность.

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Путин подчеркнул, что ученые из Африки и Южной Америки указывают на попытки Запада внедрить климатический колониализм, что означает навязывание этим странам дорогих технологий, которые они не в состоянии себе позволить, без предоставления реальной помощи.

«В том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения», — добавил президент.

На прошлой неделе ученые из Международного института прикладного системного анализа в Лондоне и Колумбийского университета в Нью-Йорке создали первую глобальную карту зон климатической опасности.