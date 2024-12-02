В России ответили на план урегулирования спецпосланника Трампа по Украине

Необходимо внимательно изучить план урегулирования конфликта спецпосланника по Украине избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога на предмет наличия «подводных камней», заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

Она подчеркнула, что любые попытки достижения мирных договоренностей позитивны, однако Россия вынуждена с осторожностью относиться к любым предложениям.

Опубликован план администрации Трампа по урегулированию на Украине

«Надо понимать, насколько реален этот план, как он будет реализован. Юристам потребуется изучить, нет ли там подводных камней по важным для нам позициям, — сказала политик. — Конечно, любые подвижки — это плюс. Но остаются сложные моменты с вступлением Украины в НАТО, с войсками, с обучением».

Журова напомнила, что для России остается принципиально важным момент о приближении НАТО к границам России. Но добавила, что, в контексте Украины, остаются и другие существенные вопросы, например, жизнь русскоязычного населения после завершения конфликта.

«Важным для мира для нас остается сохранение языка, идентичности, возможность людей на нем говорить. Как договариваться об этом — пока непонятно. Русские люди на Украине не должны стать изгоями после завершения переговорного процесса, — заметила депутат. — Но, безусловно, сейчас важнее всего сесть за стол переговоров и начать этот процесс».

Ранее стало известно, что опубликованный в открытом доступе план Кита Келлога исключает на 10 лет принятие Украины в НАТО. Также он включает в себя прекращение изоляции России, установление с ней дипломатических отношений и постепенную отмену санкций.