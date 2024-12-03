Названа тема разговора Путина и Эрдогана

Турецкий и российский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии, сообщает канцелярия президента Турции.

«В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения Турции и России, последние события в Сирии, глобальные и региональные проблемы», — приводит сообщение РИА Новости.

Эрдоган заявил Путину, что Анкара поддерживает территориальную целостность Сирии и предпринимает усилия для стабилизации там ситуации.

Ранее в иранском МИД сообщили, что высокопоставленные представители России, Ирана, Турции и Катара могут провести встречу по ситуации в Сирии на полях Дохийского форума 7—8 декабря.