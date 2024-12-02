Президент России Владимир Путин пошутил про выборы в Румынии на встрече с участниками Международного конгресса молодых ученых в Ново-Огарево. Его слова приводит РИА Новости.

Путин отметил, что сейчас в Румынии проходит второй тур выборов.

«Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», — пошутил президент РФ.

Путин пошутил про Медведева

Ранее в Румынии прошли президентские выборы. По итогам первого тура лидирует независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. Однако председатель Национальной консервативной партии Кристиан Терхеш, занявший девятое место, подал в Конституционный суд Румынии ходатайство об отмене первого тура президентских выборов. Он заявил о «предвыборной пропаганде» в пользу лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони, которая заняла второе место. По его словам, ряд политиков живущих в США призывали румын голосовать за нее. Также он утверждает, что существовала серия ботов, которая призывала людей голосовать за определенного кандидата. Суд потребовал пересчитать все голоса избирателей, решение по ходатайству вынесут в понедельник.