Захарова ответила пославшему Россию «на три буквы» Зеленскому

Представитель МИД России Мария Захарова заявила NEWS.ru, что канцлер Германии Олаф Шольц и не догадывается, что президент Украины Владимир Зеленский, посылая РФ «на три буквы», имел в виду ФРГ. Ранее украинский лидер таким образом пошутил в контексте обсуждения шагов по достижению мира в ходе совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев Шольцем.

Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду «ФРГ», — пояснила дипломат.

Захарова жестко высказалась о странах НАТО

В понедельник, 2 декабря канцлер ФРГ впервые более чем за два года приехал в Киев для переговоров с украинским лидером. Предыдущий его визит был в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В этот раз после прибытия он в очередной раз подтвердил, что Германия остается «самым решительным сторонником Украины в Европе» и объявил о поставках оружия на €650 млн.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что жители Украины все больше выражают недовольство политикой Зеленского. По его словам, мнение европейцев относительно конфликта между Киевом и Москвой также меняется, поэтому начало мирного урегулирования будет зависеть от того, как развиваются события.