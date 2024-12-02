Российский посол прокомментировал открытие центра НАТО в Норвегии

Посол России в Норвегии Николай Корчунов прокомментировал открытие центра подготовки морского десанта НАТО рядом с норвежской коммуной Серрейса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Корчунова, наращивание активности НАТО в Арктике может привести к новым опасным инцидентам. При этом посол добавил, что в данный момент нет никакой реальной угрозы нападения России на Норвегию.

«Руководство России неоднократно предостерегало от приближения военной инфраструктуры НАТО к российской границе. В результате наращивания военной деятельности альянса в Арктике, которая еще недавно была зоной низкой напряженности, в регионе резко повышается конфронтационность. <...> У нас возникает резонный вопрос: куда собираются десантироваться натовцы? Данная тема для нас болезненная», — заявил он.

Ранее на территории Норвегии был открыт центр десантных операций НАТО.