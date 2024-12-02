Путин обсудил с президентом Ирана кризис в Сирии

Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, они обсудили обострившуюся ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры стран отметили, что масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности арабской республики.

Путин и Пезешкиан также поддержали действия властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчеркнули важность координации усилий в рамках астанинского формата с участием Турции.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.