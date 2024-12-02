Россию беспокоят звучащие на Западе мнения о том, что нужно достичь прекращения огня, чтобы дать Украине «передышку», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто в Москве. Глава российского МИД подчеркнул, что такие призывы нельзя назвать путем к миру. Видеозапись встречи опубликована на странице министра иностранных дел Венгрии в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Нас заботит то, что мы сейчас слышим, в последнее время все чаще и чаще, на Западе — в Брюсселе, в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня, как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность эту Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что все, кто пытается эскалировать ситуацию с украинским конфликтом, неизбежно понесут заслуженную кару. Он предположил, что на Западе не все ознакомились с заявлениями президента России по этому вопросу, хотя это нужно делать регулярно.

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До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что приоритетом нового руководства Евросоюза стало продление украинского конфликта, а не стремление сделать жизнь европейцев более комфортной. Так политик прокомментировал сообщения о визите глав Евросовета Антониу Кошты и евродипломатии Каи Каллас в Киев.

Прежде немецкий генерал Харальд Куят заявил, что Европа в условиях продолжающегося конфликта на Украине рассчитывает на взвешенные решения президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что регион также возлагает надежды на избранного американского лидера Дональда Трампа, обещавшего приложить все усилия для решения украинского кризиса.