Матвиенко пообещала взять трубку, если позвонит новый вице-президент США

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пообещала ответить на звонок, если ей позвонит будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Он этом она заявила в интервью «Аргументам и фактам».

«Мое твердое убеждение: если есть возможность разговаривать, надо разговаривать. Поэтому - да, возьму трубку. И врасплох его звонок меня не застанет», - пояснила политик.

Матвиенко также отметила, что знакома с высказываниями Джеймса Дэвида Вэнса по Украине, считает их «здравыми и правильными», и надеется, что и после завершения предвыборной кампании будущий вице-президент не откажется от своих слов.

При этом она констатировала, что сейчас «условий для возобновления каких-то полноценных переговоров между Сенатом США и Советом Федерации нет».

Ранее сенатор Джеймс Дэвид Вэнс назвал переговоры с Россией «необходимой частью» прекращения конфликта на Украине.