Россия и Венгрия, несмотря на искусственно созданные трудности, реализуют флагманские проекты, в том числе в сфере энергетики.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Москве с венгерским коллегой Петером Сийярто. Видеозапись размещена на странице главы МИД Венгрии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В сфере экономики мы имеем устойчивый, достаточно длительный рост товарооборота, инвестиционного сотрудничества, что идет на благо и нашим странам, и нашим народам, - отметил Лавров. - Эффективность договоренностей и тех решений, которые принимают наши руководители, подтверждается тем, что, несмотря на очень серьезные, искусственно созданные трудности в мировом хозяйстве, мы можем реализовывать все флагманские проекты нашего взаимодействия, включая [проекты] в сфере энергетики".

Министр иностранных дел РФ добавил, что на встрече также планируется обсудить взаимодействие на международной арене.