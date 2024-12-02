Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл с официальным визитом в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию конфликта на Украине.

Слова министра передает РИА Новости.

«Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии», — цитирует агентство главу венгерской дипломатии на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Сийярто подчеркнул, что на данный момент риск эскалации украинского конфликта находится в наивысшей точке с его начала из-за «опасных и безответственных решений в последнее время».