Проект договора, выработанный Москвой и Киевом на переговорах в 2022 году, уже был готов в печатном виде и передан лидерам стран, когда украинские власти отказались от продолжения диалога. Как сообщает РБК, об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он отметил, что тогда оставалось лишь внести «несколько штрихов на бумаге». Основные положения договора были акцептованы с российской стороны.

«Украина от всего отказалась. От всех договоренностей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку», — сказал Мединский.

Помощник президента добавил, что у Москвы и Киева была возможность договориться на первой же встрече в Белоруссии. Это бы остановило боевые действия, если бы на это были «разум и воля украинской стороны», добавил он.

Также Мединский оценил перспективы заключения мира на Украине при новом президенте США Дональде Трампе.

«Мы надеемся, что новая администрация подойдет к этому вопросу с желанием сохранить мир на планете, а не разжигать войну, подталкивая Украину к самоуничтожению», — сказал он.

Напомним, что в марте 2022 года РФ и Украина провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. После этого украинская сторона вышла из процесса мирного урегулирования.

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Мединский, который был главой российской делегации на переговорах, заявлял, что в апреле 2022 года в Киев прилетели тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, главы Госдепа и Пентагона, а также другие «советники». Именно они рекомендовали Владимиру Зеленскому отказаться от мирного договора с РФ.