Захарова обвинила власти Франции в отречении от заветов де Голля по России

Франция "в историческом беспамятстве" и вопреки национальным интересам своими безответственными действиями обостряет конфронтацию с Россией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой к 80-летию визита основателя Пятой республики генерала Шарля де Голля в СССР.

Дипломат напомнила, что Шарль де Голль всегда придавал ключевое значение сотрудничеству с СССР и отмечал поддержку, которую оказал Советский Союз Франции в ее освобождении от войск нацистской Германии.

"Остается только сожалеть, что нынешние власти Франции отреклись от заветов своего выдающегося предшественника. Словно пребывая в историческом беспамятстве, вопреки собственным национальным интересам, они повышают ставки в противостоянии с нашей страной, - отметила дипломат. - Они раздувают пламя украинского кризиса, совершенно не задумываясь о последствиях своих безответственных действий".

Захарова обратила внимание, что по возвращении в Париж после своего восьмидневного визита в Москву, французский генерал подчеркивал значимость взаимного сотрудничества с Россией.

"Вернувшись из Москвы в Париж, Шарль де Голль говорил, что для Франции быть вместе с Россией значит быть сильной, а быть разъединенной с Россией - подвергать себя опасности, - напомнила она. - Это, наверное, самый лучший эпиграф ко всей многовековой истории российско-французских отношений. Его истинность в полной мере подтверждается и сегодня".

О визите Шарля де Голля в Москву

2 декабря 1944 года начался исторически значимый визит в Москву главы временного правительства Французской Республики генерала Шарля де Голля, итогом которого стало подписание двустороннего договора о взаимной помощи. Документ был нацелен на продолжение совместной борьбы с нацистской Германией, а в период послевоенного урегулирования стал основой всестороннего взаимодействия между СССР и Францией.