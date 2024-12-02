Стало известно, когда пройдет прямая линия с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на четверг, 19 декабря. Об этом в своем Telegram-канале заявил журналист кремлевского пула Александр Юнашев со ссылкой сразу на три источника в Кремле.

По словам Юнашева, мероприятие начнется в 12:00. Как и в прошлые годы, прямую линию совместят с большой пресс-конференцией. В ближайшие дни начнут работать колл-центры, через которые любой желающий сможет задать вопросы президенту.

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«Сообщение Путину традиционно может отправить кто угодно и откуда угодно», — добавил Юнашев.

Напомним, что в прошлом году президент России подвел итоги года 14 декабря. Мероприятие прошло в Гостином дворе в Москве и совместило в себе прямую линию и большую пресс-конференцию. Путин в течение четырех часов отвечал на вопросы журналистов и обычных россиян.