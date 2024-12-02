МИД РФ назвал происходящее в Грузии ее внутренним делом

Текущая ситуация в Грузии является внутренним делом этого государства. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Происходящее - это внутреннее дело Грузии", - сказал замминистра.

Галузин также отметил, что Россия отрицательно относится к попыткам вмешательства во внутренние дела других государств комментируя намерение стран Прибалтики ввести санкции против Грузии.

"Москва вообще отрицательно относится к любым попыткам вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - указал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Те действия, которые предпринимают прибалтийские правительства, говорят о том, что на Западе существует атмосфера совершенно недопустимая, атмосфера нетерпимости к любому инакомыслию, нетерпимости к защите традиционных ценностей, нетерпимости к стремлению суверенных государств проводить независимую, прагматичную политику. Действия прибалтийских режимов подтверждают такой одиозный характер политики Запада", - отметил Галузин.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны Балтии намерены ввести личные санкции против организаторов подавления протестов в Грузии.

Премьер Грузии выступил с неожиданным заявлением на фоне протестов

Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Поводом послужило заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.