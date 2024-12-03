Депутат Журавлев заявил о послании России Западу

Новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» может долететь до Лондона за 15 минут, на Западе хорошо услышали и поняли это послание, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, правительство Британии специально затягивает страну в ядерное противостояние. По мнению Журавлева, все здравомыслящие британцы должны помнить, что российские ракеты способны достигнуть Лондона в короткий срок.

В НАТО обсудят «Орешник»

«На Западе явно хорошо услышали и поняли послание, оформленное российским президентом в виде ракеты "Орешник", которая до Лондона долетает в какие-то 15 минут», — подчеркнул Журавлев.

Россия применила новейшую ракетную систему «Орешник» 21 ноября. Тогда президент России Владимир Путин сообщал, что ракета нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины в Днепропетровске. Это стало ответом на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России.