Захарова отреагировала на помилование Байденом своего сына
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «карикатурой на демократию» решение уходящего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. Об этом Захарова заявила «Известиям».
Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинение в неуплате налогов, а также в незаконном приобретении оружия и владении им в период, когда он употреблял наркотики. Сообщалось, что сын президента готовился заключить сделку с правосудием, признав себя виновным.
Сделка предусматривала, что Хантер Байден сможет избежать тюремного срока. Однако в итоге судья отказалась заключать сделку. По словам адвокатов Байдена-младшего, это произошло из-за давления республиканцев на судебную систему.
В итоге Хантер Байден ожидал приговора по двум уголовным делам, но 1 декабря его отец-президент вынес решение о помиловании. Байден подчеркнул, что с первого дня в должности президента обещал, что не будет вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции, и сдержал слово, даже когда видел, как его сына «выборочно и несправедливо преследуют».
Трамп прокомментировал помилование Байденом сына Хантера
В заявлении Байдена подчеркивается, что он помиловал сына за преступления, которые тот «совершил или мог совершить» в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года. Президент обратил внимание, что такие правонарушения как неуплата налогов с последующим возмещением и покупка оружия с нарушениями обычно не приводят к уголовному преследованию в США.
Байден заявил, что уголовные дела были попыткой «сломать» его сына и его самого. Когда суд отказался от сделки, Байден решил помиловать сына. Байден-старший выразил надежду, что «американцы поймут, почему отец и президент пошел на такое решение».