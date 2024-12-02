В Госдуме предложили запретить курить на ходу

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов предложил ввести запрет на курение во время ходьбы. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил Shot.

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По мнению депутата, существующего запрета на курение в общественных местах недостаточно, поскольку люди нередко курят, передвигаясь по улицам, и не задумываются о том, что дым или сладкий пар от электронных сигарет попадает в лицо другим людям.

Хамитов отметил, что курение на ходу заставляет окружающих становиться пассивными курильщиками, что негативно сказывается на их здоровье. Помимо этого, загрязнение воздуха влияет на экологию. Депутат выразил надежду, что принятие данного запрета поможет минимизировать эти проблемы.

Кроме того, депутаты считают, что введение подобного запрета позволит сократить количество окурков, выбрасываемых на асфальт. Поправки были направлены в Министерство здравоохранения для рассмотрения, сообщил Telegram-канал.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что ГД начала рассмотрение ряда проектов законов о штрафах за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним.