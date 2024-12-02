Матвиенко сказала, когда будет предпринята попытка переговоров по Украине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что в 2025 году будет предпринята реальная попытка провести переговоры по украинскому кризису. Об этом сообщает ТАСС.

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Матвиенко отметила, что новоизбранный президент США Дональд Трамп меньше комментирует украинский кризис, но «эту тему не оставляет». В то же время спикер Совфеда подчеркнула, что Россия не будет обсуждать «однодневные полумеры» и «соглашения непонятного статуса» вроде временной заморозки конфликта.

«Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше - посмотрим», - подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что будущая администрация Трампа приняла российский сигнал, выраженный в запуске ракеты «Орешник» и обращении президента РФ Владимира Путина. По мнению Матвиенко, решение уходящего президента США Джо Байдена по ударам ATACMS отразится на потенциальных переговорах.

По словам Матвиенко, команда Байдена хочет осложнить начало переговоров или даже сделать их невозможными. Но добиться этого уходящим властям не удастся, считает спикер Совета Федерации.

В ходе предвыборной кампании Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

Советники Трампа уже представили ему план прекращения украинского кризиса. По их задумке, Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры. Также советники Трампа предложили прекращение огня на основе линий соприкосновения, которые будут преобладать к моменту переговоров.

Позже Reuters сообщило со ссылкой на бывших и действующих российских чиновников, что власти РФ готовы обсудить с Трампом прекращение огня. Комментируя эту новость, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривает вариант заморозки украинского кризиса - Москва стремится достичь целей, которые «всем хорошо известны».