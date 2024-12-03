В МИД России высказались о помиловании Байденом своего сына

Помилование действующим президентом США Джо Байденом своего сына Хантера является саморазоблачением, так как он изначально знал, что не допустит вступления обвинительного приговора в силу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Для меня заявление Байдена о том, что он решил помиловать своего сына Хантера, является саморазоблачением с точки зрения позиции президента США по одной простой причине: он неоднократно заявлял, что никогда не будет вмешиваться в судебное расследование, а также в вынесение приговора своему сыну», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, Байден «в течение всего этого времени» выбрал такую стратегию, что «какой бы приговор не вынесли Хантеру, он все равно бы его отменил».

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Ранее Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам. По его словам, судебный процесс был «несправедливым и нарушал принципы правосудия». Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».