Матвиенко высказалась о контактах с парламентом США

Условий для полноценных контактов между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет. Об этом Валентина Матвиенко в интервью газете «Аргументы и факты».

Чиновница подчеркнула, что при определенных условиях «они могли бы быть полезны».

В Совфеде назвали нереализуемыми угрозы Трампа

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США антироссийскими действиями подрывают свою конкурентоспособность.

Ранее Валентина Матвиенко назвала запуск Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» мощнейшим актом геополитики. По ее мнению, в России есть четкое представление, что сигнал, посланный президентом Владимиром Путиным по поводу оружия, принят и расшифрован.