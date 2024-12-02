В Госдуме заявили, что ВСУ в Селидово похищали детей

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что украинские военные похищали детей на улицах Селидово. Ее слова передает ТАСС.

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По словам Кузнецовой, она накануне вернулась из Донбасса, где общалась с людьми, эвакуированными из Селидово.

«Когда ты своими ушами слышишь, как они рассказывают со слезами, как на их глазах забирали детей <...> [ВСУ] хватали детей, увозили в неизвестном направлении», — поделилась Кузнецова.

В качестве примера она рассказала о бабушке, внука которой насильно изъяли украинские военные на улице.

Кузнецова уточнила, что российская сторона делает все возможное, чтобы восстановить мирную жизнь.

До этого житель Селидово по имени Дмитрий рассказал агентству РИА Новости, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в момент захода российских войск на окраины города активно искали семьи с детьми, чтобы их принудительно эвакуировать.