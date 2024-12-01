Владимира Зеленского предали хозяева с Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление помощника президента США Джейка Салливана о решении Киева по поводу территориальных уступок Москве.

Она отметила, что сначала Киеву нужно подумать о том, как «мобилизовать детей Вашингтону на умиление», а когда их не останется, начать думать о территориальных уступках.

Захарова ответила на призыв США к Зеленскому мобилизовать всех украинцев

«Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России. Проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же», — написала дипломат в Telegram.

Ранее в Белом доме заявили, что Киев должен сам решить вопрос об уступках территорий.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский продолжит настаивать на войне до последнего украинца.