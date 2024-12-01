Неонацисты из Киева и их спонсоры идут тем же путём, что и их «кумиры из Третьего рейха», а порой и вовсе норовят их переплюнуть.

Такое мнение высказала в личном Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв члена конгресса США украинского происхождения Виктории Спартц (Кульгейко) к Владимиру Зеленскому мобилизовать всех украинцев «от мала до велика».

В Крыму выдвинули новое условие для Киева

«Эти неонацисты с Банковой (улицы в Киеве. — RT) и их спонсоры идут проторенной дорожкой своих кумиров из Третьего рейха с «Гитлерюгендом». А порой норовят их переплюнуть», — написала дипломат.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский продолжит настаивать на войне до последнего украинца.