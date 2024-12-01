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Захарова: Украина и США пытаются переплюнуть своих «кумиров» из Третьего рейха

Неонацисты из Киева и их спонсоры идут тем же путём, что и их «кумиры из Третьего рейха», а порой и вовсе норовят их переплюнуть.

Захарова ответила на призыв США к Зеленскому мобилизовать всех украинцев
© РИА Новости

Такое мнение высказала в личном Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв члена конгресса США украинского происхождения Виктории Спартц (Кульгейко) к Владимиру Зеленскому мобилизовать всех украинцев «от мала до велика».

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«Эти неонацисты с Банковой (улицы в Киеве. — RT) и их спонсоры идут проторенной дорожкой своих кумиров из Третьего рейха с «Гитлерюгендом». А порой норовят их переплюнуть», — написала дипломат.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский продолжит настаивать на войне до последнего украинца.

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