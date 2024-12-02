В ГД предложили снизить количество уроков в школе

Нужно пересмотреть подходы к образованию и снизить нагрузку на школьников, считает первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

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Она отметила, что образовательная программа часто ориентирована на академические достижения и не учитывает физическое и эмоциональное благополучие школьников, которые в результате испытывают хроническую усталость, стресс и даже проблемы со здоровьем, сообщает ТАСС.

По мнению депутата, следует оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности школьников и их физиологические потребности, а также пересмотреть подход к домашним заданиям и создать условия, при которых дети смогут заниматься спортом и искусством. Кроме того, нужно внедрять практики, которые помогут детям снизить стресс перед экзаменами и контрольными работами, уверена Яна Лантратова. Она уточнила, в частности, что "сокращение количества уроков в день может снизить нагрузку без ущерба для качества знаний".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 70-80% детей отмечают усталость от процесса обучения, потому как в среднем проводят за учебой по 8-10 часов в день. Он дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение этой темы с участием учителей, профильного министерства, родительского сообщества и экспертов.