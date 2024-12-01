В Крыму выдвинули новое условие для Киева

Киевские власти используют свои черноморские порты для поставок оружия, поэтому контроль над ними должна осуществлять Россия. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Константинов заявил, что у него нет сомнений в том, что киевский режим задействует свои черноморские порты для поставок оружия.

«Все надводные БПЛА они получают по Черному морю, а эта опасность непосредственно для Крыма», — сказал Константинов.

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Политик считает, что Россия должна установить контроль над портами в Одессе и Николаеве. Этот параметр надо включить в условия урегулирования украинского конфликта.

В начале ноября СМИ сообщили о поражении транспорта с иностранным оружием для ВСУ в порту Одессы.