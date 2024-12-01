Пушков прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС

Угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины на товары из стран БРИКС носят декларативный характер и на практике нереализуемы, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Политик заметил, что бизнесмену свойственно делать вид, будто он способен решить все острые политические и экономические проблемы одним решающим шагом, разговором или грозным ультиматумом.

Так, уточнил сенатор, Трамп провел переговоры с властями Мексики, пригрозил им торговыми санкциями, затем заявил, что в Мехико якобы немедленно согласились остановить незаконную миграцию.

Вместе с тем, власти страны после появления публикаций о своем мнимом согласии разместили в СМИ опровержения озвученной Трампом информации.

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Переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном также не привели ни к каким результатам, заметил Пушков. Северная Корея не прекратила ядерную программу, не прекратила противостояние с Южной.

«Вот и сейчас он звучит супер-решительно: угрожает ввести 100%-ные пошлины на товары из стран БРИКС в случае, если они будут отказываться от доллара. Однако эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема», — подчеркнул сенатор.

Пушков разъяснил, что США активно продвигали глобализацию и, в итоге, сами стали зависимыми от нее, от импорта из других государств.