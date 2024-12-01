Медведев дал прогноз по переговорам Трампа с Киевом
Избранному президенту США Дональду Трампу будет сложно договориться с Владимиром Зеленским об урегулировании ситуации на Украине, рассказал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик обратил внимание на статью британской газеты The Times, в которой говорится о низком рейтинге нынешнего украинского лидера. Около 60% опрошенных не желают, чтобы он баллотировался на второй срок.
«Значит, режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного [Зеленского]», — отметил Медведев.
По его оценке, лёгких переговоров на эту тему у администрации Трампа с Киевом не будет, так как остановка военных действий
будет означать конец власти Зеленского и его команды.
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Медведев сообщил ранее, что в случае нового майдана на Украине Владимир Зеленский будет «жгуче завидовать судьбе» бывшего президента страны Виктора Януковича.