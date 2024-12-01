В Совфеде прокомментировали фотосессию сирийских боевиков на фоне российского «Панциря»

Сирийских боевиков надо лишить возможности фотографироваться на фоне чего-либо, заявил зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал устроенную боевиками в Алеппо фотосессию у захваченного на авиабазе Квейрис российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

«Боевиков надо уничтожить и лишить их возможности фотографироваться на чем-либо. Тут надо не обсуждать, а уничтожать и не допускать таких вылазок», — заявил Климов.

Ранее стало известно, что боевикам в сирийском Алеппо удалось захватить зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства и другую технику. Боевики устроили фотосессию на фоне «Панциря». Каких-либо подробностей пока не приводится.

В то же время, как пишет «Военный осведомитель», у членов террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) уже есть реактивная система залпового огня «Ураган» калибра 220 миллиметров. Также уточняется, что на аэродроме Квейрис сирийцы бросили свои L-39ZA, используемые в качестве легких штурмовиков, запас авиабомб к ним, а также советскую зенитную самоходную установку «Шилку». Теперь, отмечает «Военный осведомитель», у боевиков есть ВВС и ПВО, а сирийская авиация лишилась множества самолетов.