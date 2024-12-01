Грузия быстро движется по украинскому пути «в темную бездну». Возможны гражданские столкновения, республику заставляют выбирать между «ЕС, НАТО и Пиндостаном» и «древней землей Сакартвело». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев прокомментировал ситуацию в Грузии, где не утихают протесты и беспорядки из-за отказа властей вести переговоры о вступлении в ЕС.

«В Грузии попытка очередной «цветной («роз», «оранжевой» и пр.) революции». Часть народа на улице орёт, крушит и поджигает всё вокруг. Другая часть безмолвствует», — написал Медведев в Telegram-канале.

Он назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили «безумной просроченной теткой», раскритиковав за отказ сложить полномочия, поскольку она не признает выборы.

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Зампред заметил, что в Грузии есть все предпосылки, чтобы снова опустить республику в «пучину гражданских столкновений». Страну заставят выбирать «между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землёй Сакартвело — с другой».

«Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в тёмную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо», — резюмировал Медведев.

Накануне в МВД Грузии заявили, что акции протеста в Тбилиси вышли за рамки закона. За минувшие сутки были задержаны 50 человек, которых обвиняют в хулиганстве и неподчинении полиции. В МВД заявили о десятках пострадавших полицейских. Адвокаты некоторых участников протеста также утверждают, что их подзащитные получили травмы.