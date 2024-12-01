Лавров предупредил о последствиях ударов по территории РФ

Политики, которые пытаются эскалировать ситуацию вокруг Украины до предела, понесут «заслуженную кару», предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, ночью 19 ноября ВСУ применили ATACMS для удара в Брянской области. В дальнейшем, заметили в ведомстве, удары дальнобойными ракетами наносилось еще несколько раз.

«Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно. И сейчас, вы знаете, бывает такое выражение, есть у нас, «в бессильной злобе», от безысходности. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может», — подчеркнул Лавров.

Ранее дипломат напомнил, что у русского народа есть такие пословицы, как «Семь раз отмерь, один раз отрежь», «Господь терпел и нам велел».

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Вместе с тем, отметил глава МИД, терпение рано или поздно заканчивается, испытывать его бесконечно нельзя.