Новое руководство ЕС визитом в Киев в первый день работы демонстративно показало, что намерено продлить украинский кризис. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев обратил внимание на то, что новый глава Евросовета Кошта и «главный дипломат ЕС» Кая Каллас, известная антироссийскими высказываниями, в первый же день своей работы прибыли в Киев.

«Это показывает, что приоритетом является продление войны, не обеспечение благополучия ЕС. Довольны теперь, европейцы?» — написал Медведев в соцсети X.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас и глава Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Киев в воскресенье.

Каллас заявила, что направляет «ясное послание» своим визитом: «ЕС хочет, чтобы Украина выиграла в вооруженном конфликте».

Ранее эксперт американского аналитического журнала заявил, что Запад должен признать простую истину: Украина не могла, не может и никогда не сможет одержать верх над Россией в полномасштабном обычном конфликте».