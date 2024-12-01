В Кремле прокомментировали мемуары Меркель

Внутренний настрой экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель на обман российской стороны, вылившийся в неудачу минских договоренностей, отчетливо заметен в ее мемуарах, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в книге «Свобода. Воспоминания 1954–2021» Меркель рассказывает о своей жизни и карьере. Значительная часть мемуаров посвящена России — встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, поездкам в Москву, Ярославль.

«Путина не следует недооценивать, потому что он демонстрирует дикую и жестокую решимость», — подчеркнула экс-канцлер на презентации своих мемуаров.

По оценке Пескова, многие фрагменты в книге, ставшей в Германии бестселлером, отчетливо показывают что Меркель была не так открыта к диалогу, как российский лидер.

«По всей видимости, вот это была предтеча тех самых решений обманывать российскую сторону с минскими договоренностями и так далее. Наверное, это внутренний настрой, который вот сейчас проступает сквозь ее слова, сквозь ее мемуары», — подчеркнул пресс-секретарь.

В Кремле рассказали, почему Путин вел диалог с Меркель

Ранее сообщалось, что Меркель посвятила часть книги украинскому кризису. Она подчеркнула, что «не только в интересах украинцев — в наших интересах, чтобы Россия не победила» в противостоянии.