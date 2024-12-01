В Кремле ответили экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая в своих воспоминаниях заявила, что президент России Владимир Путин опоздал на саммит G8 из-за того, что «пил пиво».

В интервью телеканалу «Россия» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отрывок из мемуаров Меркель, где она пишет, что Путин якобы опоздал на саммит в немецком Хайлигендамме в 2007 году, «потому что пил пиво».

Песков ответил, что политикам на таких важных мероприятиях всегда не хватает времени. Лидеры много общаются друг с другом, и это напряженная работа.

«И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо. Такое бывает. Но опять же, это не демонстрация силы, глупо так полагать», — сказал Песков.

В Кремле прокомментировали мемуары Меркель

В мемуарах Меркель написала, что на саммите «восьмерки» в Германии Путин якобы пришел на встречу спустя 45 минут после ее начала, и сказал, что в опоздании виновато пиво Radeberger.