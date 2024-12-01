Рябков: Россия может возобновить ядерные испытания

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что Россия может возобновить ядерные испытания на фоне «эскалационного курса США».

При этом он отметил, что опасность обмена ядерными ударами есть, но Москва приложит максимум усилий, чтобы этого избежать.

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Бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны генерал-полковник Владимир Верховцев заявил ТАСС, что российский полигон на архипелаге Новая Земля готов к возобновлению ядерных испытаний.