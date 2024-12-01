$107.74-1.84114.31-1.83
Войти в почту

Рябков: Россия может возобновить ядерные испытания

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что Россия может возобновить ядерные испытания на фоне «эскалационного курса США».

Рябков: Россия может возобновить ядерные испытания
© РИА Новости

При этом он отметил, что опасность обмена ядерными ударами есть, но Москва приложит максимум усилий, чтобы этого избежать.

Рябков: Запад может просто сжечь в камине подготовленные для Украины доллары

Бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны генерал-полковник Владимир Верховцев заявил ТАСС, что российский полигон на архипелаге Новая Земля готов к возобновлению ядерных испытаний.