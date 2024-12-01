Путин подписал закон о федеральном бюджете на три года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Планируется, что в следующем году доходы составят 40,3 трлн рублей, что на 11,6% больше, чем в 2024 году. Расходы увеличатся до 41,5 трлн. Важно, что доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме доходов вырастет до 72,9%. Как заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения документа в ГД, это одно из доказательств устойчивости российской модели экономики перед лицом санкций. При этом с 2018 года объем бюджетных расходов вырос в 2,5 раза, отметил он.

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На соцполитику в 2025 году в бюджете предусмотрено 6,9 трлн рублей (а в целом на три года - 21,3 трлн). Это индексация пенсий (в том числе для работающих пенсионеров), социальных пособий, поддержка семей с детьми. В целом сумма, которую закладывают на семейные цели в федеральный бюджет, за три года дойдет до 10 трлн рублей.

Кроме того, в документе обеспечены социальные гарантии военнослужащим и членам их семей. Всего в будущем году расходы на социальную политику составят 16%, здравоохранение и ЖКХ - по 4,4%, образование - 3,8%, на национальную экономику - 10,4% от общего объема расходов.

Как отмечали парламентарии, бюджет сбалансирован, предусмотрены средства на выполнение всех социальных обязательств, на оборону и безопасность, на реализацию нацпроектов. На достижение технологического лидерства страны за три года будет направлено 6,1 трлн рублей.

Еще один акцент бюджета - региональная политика. Благодаря дотациям сокращается разрыв между наиболее и наименее обеспеченными субъектами - с 5,5 до 2,7 раза. Поддержку получат 63 региона, общий объем - 1,1 трлн рублей ежегодно.

В 2026 году доходы планируются на уровне 41,84 трлн рублей, в 2027-м - 43,15 трлн рублей. Расходы в эти годы составят 44,02 трлн и 45,92 трлн рублей соответственно. Дефицит федерального бюджета составит в 2025 году 1,17 трлн рублей, в 2026 году - 2,18 трлн рублей, в 2027 году - 2,76 трлн рублей.

Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рассмотрения бюджета в СФ, правительство отлично справилось с очень трудной задачей по формированию нового федерального бюджета - она поблагодарила кабмин за то, что вся работа, несмотря на ее колоссальные объемы и все трудности, была сделана без срыва изначально установленных сроков.