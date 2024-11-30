Фидан и Лавров обсудили ситуацию в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан провели телефонный разговор, посвященный осложнившейся ситуации в Сирии. Об этом сообщает МИД России.

Беседа состоялась в субботу. В центре внимания была складывающаяся обстановка в Сирии, где боевики атаковали правительственные силы в Алеппо и Идлибе.

«С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб», — сказано в сообщении.

Стороны подтвердили, что стабилизировать обстановку поможет координация совместных действий в Сирии, «в первую очередь с задействованием потенциала «Астанинского формата».

Сирийские боевики накануне вторглись в Алеппо, правительственные войска были вынуждены отступить в сторону Сафиры.