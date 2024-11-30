Посыл канцлера ФРГ Олафа Шольца во время телефонного общения с президентом России Владимиром Путиным состоял в том, чтобы «Россия перестала следовать жестокой логике войны». Об этом в интервью РБК заявил посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф.

Немецкий дипломат ответил на вопрос, готов ли Берлин выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине после звонка Шольца Путину.

«Как уже неоднократно подчеркивало федеральное правительство, лишь прямые переговоры России с Украиной могут привести к справедливому и крепкому миру. Ведь на Украине решается вопрос о том, что означает мир для всей Европы, для всего свободного мира», — отметил дипломат.

По словам Ламбсдорффа, посыл канцлера во время этого разговора заключался в том, что Россия должна перестать следовать «жестокой логике войны».

Он добавил, что после разговорам с Путиным Шольц созванивался с Зеленским. Поскольку «какой-либо мир без согласия украинцев невозможен».

Телефонная беседа президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялась 5 ноября. На этой неделе немецкий канцлер заявил, что продолжит общение с российским лидером и отмел подозрения в том, что его действия являются частью предвыборной кампании.