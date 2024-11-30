В МИД РФ назвали способ решить территориальную проблему с Японией

Москва исходит из того, что под «решением территориальной проблемы» Японии может подразумеваться только международно-правовое оформление существующих границ с Россией, разъяснила представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил, что Токио по-прежнему придерживается курса на «решение территориальной проблемы» и заключение мирного договора с Россией.

«Во-первых, ни один договор нельзя заключить без проведения переговоров. Во-вторых, исходим из того, что под «решением территориальной проблемы» может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы с нашей страной», — подчеркнула Захарова.

Дипломат заметила, что ни о чем другом в свете обновленной Конституции Российской Федерации речи идти не может.

Москва не раз указывала на невозможность полноценного диалога с Токио без отказа Японии от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба РФ и ее гражданам, констатировала представитель МИД.

Япония захотела заключить мир с Россией

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что проблема мирного договора — сложный вопрос двусторонних отношений РФ и Японии, раньше Москва и Токио находили силы предметно заниматься им.