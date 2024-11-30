В МИД России предложили территориальное решение для Японии

Решением территориальной проблемы с Японией может быть только фиксация существующей границы с Россией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Исходим из того, что под упомянутым премьер-министром Японии решением территориальной проблемы может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы с нашей страной», — сказала она.

Япония захотела заключить мир с Россией

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио придерживается курса на решение территориальной проблемы с Россией, несмотря на сложности в отношениях стран.