На Западе объяснили фразу «Путин будет счастливым человеком»

Президент России Владимир Путин станет счастливым человеком после интервью президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал Айвор Беннетт, корреспондент телеканала Sky News.

По мнению издания, Зеленский «первым моргнул», давая понять, что Украина может уступить территорию в рамках мирного соглашения.

«Владимир Путин будет счастливым человеком после этого интервью», — сообщает Беннетт.

Автор статьи также заявил, что президент России «будет рассматривать это как психологическую победу». Кроме того, Беннет пишет о маловероятности принятия Украины в НАТО из-за позиции некоторых стран-участниц альянса.

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Ранее Владимир Зеленский дал интервью Sky News, где допустил прекращение огня в обмен на членство страны в НАТО.