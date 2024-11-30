Рябков выступил с угрозой в адрес Запада

Рябков: у России есть все средства для вразумления Запада
У России есть все необходимые военно-технические средства для вразумления Запада, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Об этом он сказал в интервью ТАСС.
«У нас есть масштабные средства противодействия для вразумления наших противников, коль скоро они не понимают никаких других аргументов», — цитирует его агентство.
Таким образом он прокомментировал удары американским дальнобойным оружием по территории России.
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Ранее Рябков заявил, что Вашингтон не сможет помешать Москве решить задачи специальной военной операции.