Рябков выступил с угрозой в адрес Запада

У России есть все необходимые военно-технические средства для вразумления Запада, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«У нас есть масштабные средства противодействия для вразумления наших противников, коль скоро они не понимают никаких других аргументов», — цитирует его агентство.

Таким образом он прокомментировал удары американским дальнобойным оружием по территории России.

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Ранее Рябков заявил, что Вашингтон не сможет помешать Москве решить задачи специальной военной операции.