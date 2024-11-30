В Крыму назвали сроки начала переговоров по Украине

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов предположил, когда могут начаться переговоры России и США по конфликту на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

© Unsplash

Константинов назвал сроки начала переговоров по Украине и допустил, что диалог запустится в январе-феврале 2025 года — после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.

«Трампу отойти от мирной риторики и действий очень сложно: он в ней глубоко повяз... Почему он сейчас молчит — это тоже важный симптом, это значит, он все внимательно продумывает», — отметил политик.

Если же переговорный процесс по украинскому кризису не начнется, мир ожидает еще большая эскалация напряженности с «вытекающими последствиями для всех сторон», заключил Константинов.

В США оценили слова Зеленского о готовности отказаться от территорий

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал условия переговоров о мире с Украиной. По его словам, договоренности с Киевом должны соответствовать интересам России и быть максимально надежными.