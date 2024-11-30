Москва пригласила военных КНДР на парад Победы в Москву

Москва предложила Пхеньяну принять участие в параде Победы на Красной площади. Соответствующее предложение северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну передал Министр обороны РФ Андрей Белоусов по итогам двусторонних переговоров.

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«В России ожидают положительного решения на приглашение направить подразделение вооруженных сил КНДР в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая», - сообщили в оборонном ведомстве.

В ходе переговоров Белоусов подчеркнул, что история боевого братства Москвы и Пхеньяна насчитывает почти восемь десятилетий. Как отметил Министр обороны нашей страны, дружба России и КНДР «крепилась при освобождении Кореи в 1945 году и в сражениях Отечественной освободительной войны 1950-1953 годов».

Кроме того, Белоусов поблагодарил Ким Чен Ына за радушный прием, оказанный российской делегации и назвал большой честью возможность лично встретиться с лидером КНДР.

Напомним, Министр обороны России Андрей Белоусов провел в Пхеньяне встречу с лидером Северной Кореи. Стороны обсудили углубление партнерских отношений и развитие союзничества.

Белоусов отметил взвешенную и независимую политику официального Пхеньяна и передал Ким Чен Ыну дружеский привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина.