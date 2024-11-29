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Зеленского призвали попрощаться с амбициями вступить в НАТО

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности остановить военные действия в обмен на приглашение Украины в НАТО. Об этом Слуцкий высказался в своем Telegram-канале.

Зеленского призвали попрощаться с амбициями вступить в НАТО
© Lenta.ru

Слуцкий призвал Зеленского попрощаться с амбициями о вступлении Украины в НАТО и подчеркнул, что Россия усвоила уроки Минских соглашений. По его словам, Москва больше не позволит западным странам вооружать Киев «за ширмой договоренностей».

«Стремление Киева в альянс — залог продолжения, а не окончания войны. Идеи по заморозке конфликта также неприемлемы», — добавил он.

Ранее Зеленский допустил прекращение огня в случае взятия Украины «под зонтик НАТО». Он также выразил желание поработать напрямую с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Политика
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