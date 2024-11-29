Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя реакцию Киева на разгон протестов Грузии, назвал Украину квазистраной, где нет выборов вообще. Об этом он заявил у себя на странице во «ВКонтакте».

Он указал, что «бандеровский МИД осудил разгон протестов в Грузии», назвав обострение внутриполитической ситуации в стране следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах.

«Квазистрана, где нет выборов вообще, осуждает другую, нормальную. Остается ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на Майдан», — добавил Медведев.

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Зампредседателя Совбеза РФ считает, что в случае такого сценария «кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича».