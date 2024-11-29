Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским о деталях своей беседы с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Зеленского.

«Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину», - сообщил он.

Зеленский поблагодарил Шольца за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину. Стороны обсудили, какие двусторонние шаги и действия союзников Киева могут «усилить Украину».

До этого Путин заявил, что в ходе телефонного разговора с Шольцем произошел обмен мнениями, который не изменил позиции сторон. По словам российского лидера, разговор с Шольцем продлился около часа и стороны обсуждали, в основном, украинский конфликт.

Путин раскрыл подробности разговора с Шольцем

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.